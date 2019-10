Eminem : Fat Joe l'a recalé 6 fois !

Et dire que Fat Joe est passé à côté de Slim Shady...

Fat Joe était invité sur la station de radio 99JAMZ à Miami le week-end et a parlé de la pire erreur de sa carrière !

Pendant l'interview, Fat Joe s'est souvenu avoir snobé Eminem lorsqu'il n'était pas encore connu. Le rappeur confie : “C'était ici à Miami. Eminem m'a donné sa démo six fois. Partout où j'allais je croisais ce petit blanc et ne cessait de me donner sa démo. Et il me disait, "Ecoute ma musique, tu verras je suis fort, je suis fort." Je n'ai jamais...je n'ai jamais écouté ! Maintenant c'est une des plus grosses stars de l'univers."

Un peu plus tard dans cette même interview, Fat Joe confie qu'il avait vécu la même situation, cependant avec Rick Ross, à qui il avait donné plusieurs démos.

Fat Joe a cité un extrait de l'interview sur son compte Twitter et légendé : "La pire erreur de ma vie".

Bien sûr le reste fait partie de l'histoire. Eminem est devenu, sans l'aide de Fat Joe, une des plus grandes stars planétaires. Marshall Mathers a vendu plus de 230 millions de disques dans le monde entier durant sa carrière. De plus, il a été récompensé avec 15 Grammy Awards, 8 American Music Awards, 17 Billboard Music Awards...pour ne citer que ces prix.

Rappelons qu'Eminem serait en studio et préparerait un nouveau projet, comme on vous l'annonçait le mois dernier. D'ailleurs, 50 Cent serait même en train de bosser dessus avec lui. Même si son dernier album "Kamikaze" date d'août 2018, ce nouveau projet attise déjà toutes les curiosités.