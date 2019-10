Drake se fait sa propre bague de champion NBA !

Evidemment, Drake a réussi à gratter sa bague de champion NBA, et il en a même refait une autre !

Drake doit vivre une sorte de rêve de gosse, un de ceux que tous les gosses d'Amérique du Nord ont déjà fait : avoir sa propre bague de champion NBA, la vraie de vraie. Depuis 1946, chaque équipe vainqueur de la finale de la NBA (opposant le gagnant de la Ligue Ouest à celui de la Ligue Est), se voit remettre un jeu de bagues de champions, pour récompenser les joueurs de leur grande performance. Un bijou assez cher, que Drake s'est vu lui aussi remettre, en tant que très grand fan et ambassadeur mondial officiel du club des Toronto Raptors, vainqueurs de l'édition 2019.

Mais comme Drizzy ne fait jamais rien comme tout le monde, il a décidé qu'il s'en offrirait également un modèle personnalisé et customisé. Sur ses réseaux sociaux, le rappeur canadien a posté quelques photos pour qu'on admire les pièces. Rien à dire, c'est du beau travail, mais ça doit être quand même assez difficile à porter sans faire passer ça pour du manque de goût... La bague officielle représente le ciel de Toronto, avec ses gratte-ciels, et un gros logo de l'équipe au milieu.

Chaque bague contient 650 diamants, et également 16 rubis qui correspondent au nombre de victoires des Raptors pendant la phase finale de la NBA. Mais passons à celle de Drake, l'autre modèle présent sur la photo : elle a été customisée par un joaillier de Beverly Hills pour un montant de 150 000 dollars ! Bon, ça ne doit représenter qu'à peine un dixième des royalties de "God's Plan", mais enfin tout de même... A ce prix là, on espère qu'il la mettra souvent, qu'on voit avec quoi on peut s'habiller lorsqu'on porte une bague aussi énorme.