PnB Rock au centre d'une violente bagarre !

Aucun doute, PnB Rock n'en est pas à sa dernière histoire avec la police...

PnB Rock fait partie de la nouvelle génération de Gangsta Rappers des USA, celle qui a moins de limites, moins de codes. Si les anciens ont du mal à prendre au sérieux tous ces jeunes fous avec leurs coupes de cheveux étranges et leurs styles vestimentaires peu orthodoxes, la police américaine, elle, semble de plus en plus sur les dents avec ces kids. A vrai dire, on a même droit à au moins une histoire judiciaire, concernant les rappeurs, par semaine. Cette fois, c'est encore PnB Rock qui a fait des siennes, se retrouvant impliqué dans ce qui ressemble à une agression.

L'altercation a éclatée dans une boutique Neiman Marcus, et elle implique PnB Rock, plusieurs membres de son crew, et 3 hommes qui ont eu la malchance de croiser cette équipe dans le magasin. Une vidéo de la bagarre a été postée par le site TMZ, et selon le média, c'est la team PnB qui a lancé les hostilités, peu après son entrée dans le magasin, pour une raison inconnue pour le moment.

Plus nombreux, les potes du rappeur, bien aidé par PnB Rock lui-même (reconnaissable à son ensemble publié le matin même sur ses réseaux sociaux, pas très malin...), ont fondu sur les jeunes en face d'eux, avant de prendre la fuite de manière précipitée, une fois qu'ils se rendent compte que tout le magasin les film au smartphone. On imagine que le rappeur verra bientôt la police frapper à sa porte, peu de temps après son affaire de perquisition, pendant laquelle les policiers ont trouvé 2 kilos d'herbe, des balances, 33 000 dollars en billets et un Glock volé.

On lui souhaite de se calmer avant d'écoper d'un destin à la Kodak Black, Tay-K, ou encore de nombreux autres qui multiplient les allers-retours en prison à un âge de plus en plus jeune...