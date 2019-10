Rihanna utilise son corps comme moyen de communication

Rihanna a mis tout le monde d'accord sur Instagram.

On le sait, Rihanna sait facilement mettre le feu. Son physique, sa façon de se mouvoir, son sex-appeal, tout en elle respire la sensualité et émoustille facilement ses folllowers de sexe masculin et certainement féminin si on en croit les chiffres qui se sont littéralement envolés. La semaine dernière, c'est une véritable leçon qu'elle a donnée sur Instagram, notamment pour promouvoir sa collaboration avec la marque de cosmétiques Fenty Beauty, montrer qu'elle n'était pas enceinte contrairement aux rumeurs et mettre en avant un feat de Russ et Bia.

Rihanna a mis le feu à Instagram et plus globalement à Internet en seulement trois vidéos. Chacune de ses vidéos postées sur son compte @badgalriri compte plus de 10 millions de vues et l'une d'elles filtre même avec les 15 millions.

Sur la première, la chanteuse barbadienne déambule le long d'un magnifique jardin et la vue qui plonge dans la mer est à couper le souffle. Filmée au ralenti, accentuant ainsi chacun de ses gestes, Riri ne porte qu'un bikini noir et un long gilet de voile. Mieux que n'importe quel défilé de mode, elle exhale sa féminité et tord ainsi le coup aux rumeurs de maternité.

Dans la deuxième vidéo qui a sans fait doute fait transpirer ces messieurs, Rihanna va donc plus loin en se passant de la poudre sur la poitrine. En sueur, elle essaie de se refaire une beauté. Au vu des images, on se demande tout de même s'il en a vraiment besoin... Encore une fois, les images en slow motion mettent particulièrement en valeur les atouts physiques de la chanteuse.

Enfin, dans la troisème, une varitation de la première, Rihanna toujours en maillot et très légèrement vétue d'une mini robe rose, déambule cette fois sur le son de Russ en featuring avec Bia qu'elle considère comme sa nouvelle chanson préférée. Nul doute qu'avec une telle mise en avant, le morceau devrait avoir une belle carrière devant lui...

Si jamais, c'est le son qui vous intéresse et pas seulement le physique de Rihanna, vous pouvez l'écoutez ci-dessous.