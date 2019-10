Tupac Shakur arrêté dans le Tennessee pour possession de Meth' ?!

Visiblement, Tupac Shakur n'en a pas fini avec la thug life...

Tupac Shakur continue d'inspirer même plus de 20 ans après sa mort, en 1996. Parfois, il inspire des artistes, et parfois, ce sont les histoires les plus folles, n'ayant un rapport que finalement lointain avec le rappeur. Et justement, un fait divers insolite agite les tabloïds rap US depuis ce week-end : un certain Tupac aurait été arrêté le 19 octobre 2019 pour possession de methamphétamine, une drogue aux effets dévastateurs notamment rendue célèbre par la série américaine "Breaking Bad".

L'arrestation a eu lieu à Johnson City, dans le Tennessee, et on vous rassure, il ne s'agit pas du vrai 2Pac qui a été mis sous les verrous. Il s'agirait en fait d'un homme blanc de 40 ans, possédant le même nom que la légende du rap. L'homme a été inculpé pour agression aggravée, résistance à l'interpellation, et, donc, possession de drogues. L'homme avait déjà eu plusieurs fois affaire aux forces de l'ordre, et la police l'avait déjà entendu dans la matinée, pour des raisons encore inconnues.

Le rapport précise que 'Pac se serait enfui à l'arrivée des gyrophares, en tant que passager dans une voiture d'un complice. Lorsqu'on retrouva le véhicule, l'homme était toujours à l'intérieur, et a essayé de sortir un couteau pour empêcher les policiers de l'emmener. Il est actuellement détenu au pénitencier du Comté De Washington, et une caution de 18 000 dollars a été fixée pour sa sortie.

Voilà un "héritier" dont 2Pac se serait bien passé...