6ix9ine : Showtime confirme qu'un documentaire est en préparation !

Le média Showtime s'est emparé de l'affaire Tekashi 6ix9ine !

Le rappeur US Tekashi 6ix9ine, qui est aussi devenu le plus grand informateur du FBI de l'Histoire du Rap US (un titre pas tellement respectable...) n'a pas fini de faire parler de lui. Si, toutes les semaines, on apprend qu'il a donné unnouveau nom célèbre à la police, qui cherche à établir les liens entre les rappeurs et les gangs, cette fois, c'est la chaîne Showtime qui va mettre à l'honneur l'ex-rappeur désormais détenu le plus célèbre du pays.

En effet, la chaîne a décidé de consacrer un documentaire à l'histoire personnelle du rappeur, un docu qui sera découpé en 3 parties. On imagine que les 3 parties concerneront son enfance, son entrée dans le rap, puis ses démêlés judiciaires. La série se nommera "SuperVIlain", et voici son pitch : "comment un petit gars de New-York appelé Daniel Hernandez a explosé en 6ix9ine, le rappeur aux tatouages faciaux, icône de la génération Z de la culture hip-hop, et Roi des Trolls".

Un résumé qui colle assez bien à la réalité, pour décrire celui qui était en train de devenir une des plus grosses stars de ce milieu avant sa chute. Vinnie Malhotra, un des directeurs des programmes de la chaîne, a décidé pour ce documentaire, de se poser la question des rapports avec les réseaux sociaux et de la manière dont ça a influencé le comportement du jeune rappeur.

Une véritable question qui mérite d'être posée, car en effet : est-ce que 6ix9ine aurait agi de manière si provocante et outrancière sans la pression du buzz ? Rien n'est moins sûr. Après 50 Cent, c'est donc à la chaîne Showtime de prévoir sa série docu sur le Buzz du moment !