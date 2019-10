PNL et Nekfeu dans un top monidal !

PNL et Nekfeu ont encore franchi une étape en terme de notoriété !

Les rappeurs français n'ont plus à rougir des ventes des rappeurs US, enfin, de moins en moins. PNL et Nekfeu en sont la preuve, on commence à rattraper notre retard, et même mieux, on se hisse dans les tops des ventes mondiaux. Selon le site Kultur, sur leur compte Twitter, les deux frangins et le rappeur parisien figurent dans le top 5 mondial des meilleures ventes en première semaine cette année

Un top 5 composé de Post Malone, 210 000 ventes avec "Hollywood's Bleeding", puis de Tyler The Creator, deuxième avec 62 790 ventes, puis viennent PNL avec "Deux frères" qui a atteint aussi 62 790 ventes, puis Juice WRLD avec 42 650 ventes, et enfin Nekfeu et ses 37 000 copies écoulées, avec "Etoiles Vagabondes : Expansion".

Une vraie performance qui nous permet d'être encore un peu plus fiers de nos frenchies, dont l'impact dépasse désormais les frontières de l'Hexagone, avec une notoriété qui touche le monde entier, notamment les Etats-Unis. Les deux frères avaient d'ailleurs été invités à jouer lors du festival Coachella, mais Ademo n'avait pas pu s'y rendre pour des soucis de visa et de casier judiciaire... Ce n'est que partie remise, et peut-être que Nekfeu finira lui aussi là-haut !