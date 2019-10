Damso : son concert à l'AccorHotels Arena sur France 2 !

Le concert de Damso à l'AccorHotels Arena de Bercy sera rediffusé en intégralité sur France 2 !

Le rappeur Damso fait partie de ceux qui ont le plus marqué les esprits depuis quelques années, avec plusieurs hits énormes, et même certains classiques, comme dans son premier projet "Batterie Faible" et ceux qui ont suivi. Le 4 décembre 2018, Dems se produisait à l'AccorHotel Arena de Bercy, une des salles les plus mythiques de France. Un concert depuis devenu légendaire, grâce à un Damso en feu, et à un public de 18 000 personnes qui a une fois de plus répondu présent.

Il faut dire que l'artiste avait été bien aidé dans sa prestation par des invités de marque, comme Vald, venu pour interpréter "Vitrine", ou encore Kalash, venu lui pour le mega hit "Mwaka Moon", Orelsan pour "Rêves Bizarres", ainsi qu'Angele. Du beau monde qui ont tous assuré ce soir là. L'évènement a tellement marqué les esprits, et Damso est devenu tellement incontournable que France 2 a décidé de rediffusé ce concert en intégralité.

Ca aura lieu le lundi 21 octobre 2019, dans deux jours, à 22h50 (on attend quand même que les enfants soient couchés, faut pas trop abuser non plus). Si vous n'aviez pas pu vous rendre à l'évènement, ou si vous voulez revivre ce grand moment de communion, c'est un rendez-vous à ne pas manquer ! Tout sourit décidément à Damso en ce moment, et il a donc décidé de rendre un peu de tout ce bonheur aux gens qui lui en donnent tant, en s'impliquant dans l'humanitaire. Un grand monsieur !