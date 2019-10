Nipsey Hussle : son meurtrier tente de se disculper !

Eric Holder, meurtrier présumé du rappeur Nipsey Hussle, veut diminuer les charges qui pèsent contre lui.

Vous avez tous entendu parler du décès tragique et violent de Nispey Hussle, rappeur emblématique de Los Angeles, qui avait également été un membre des Crips dans sa jeunesse. Son assassinat a eu lieu en Californie, le 31 mars dernier, devant son magasin de vêtements, alors que le rappeur s'apprêtait à s'impliquer pour tenter de faire cesser la violence entre gang, et ainsi aider les enfants de LA à se sortir de tout ça.

Son assassin présumé, Eric Holder, a été arrêté quelques jours après les faits, après le témoignage de la femme au volant qui l'a aidé à s'enfuir, venue se livrer aux autorités d'elle-même. Rapidement, l'hypothèse de la justice devient celle d'un règlement de compte personnel, on n'en sait pas plus pour l'instant. Mais le prétendu meurtirer est visé par 6 chefs d'inculpation, dont un d'homicide au premier degré, 2 charges de tentative de meurtre au premier degré, 2 charges d'agression avec une arme mortelle, et une charge de possession d'arme à feu.

Selon XXL, Holder et son avocat essaient en ce moment de faire sauter les deux charges de tentatives de meurtre, concernant les deux personnes blessées par balle qui se tenaient non loin de Nipsey Hussle au moment des faits. Selon le droit américain, pour définir une tentative de meurtre dans une fusillade comme celle-là, 6 facteurs rentrent en compte : la cible première (Nispey), le type d'arme utilisé, la distance entre le tireur et la cible, la distance entre la cible première et les autres victimes, si les victimes se trouvées dans une zone fermée, et si la cible principale a bougé pendant l'attaque. En attendant la décision du tribunal, Eric Holder est à l'isolement, et il demande à sortir, craignant pour sa vie. Une caution a été fixée à 6,5 millions de dolllars.