Snoop Dogg a son rouleur de joints perso !

Snoop Dogg mène tellement la fast life qu'il n'a pas le temps de rouler ses joints...

Le rap et la fumette ont toujours entretenu des rapports assez étroits, et ça n'est pas Snoop Dogg qui dira le contraire. On pourrait même dire que dans la catégorie des fumeurs, il figure au rang des légendes, c'en est même étonnant qu'il arrive à avoir un tel flow au micro, avec son âge et sa consommation. Avec Cypress Hill ou encore Wiz Khalifa, ils font partie de ceux qui ont le plus mis en avant la pratique récréative du cannabis, allant même, pour certains, jusqu'à avoir leur propre variété de chanvre.

Mais s'il y a bien un truc que Snoop déteste faire, après toutes ces années de pratique, c'est rouler ses propres joints. Lors d'une interview sur SiriusXM, pendant une entrevue avec Howard Stern, il a même avoué avoir reocurs aux services d'un... rouleur de blunts professionnel. Une nouvelle qui déclenche une belle rigolade sur le plateau, surtout lorsque Snoop compare son rouleur au majordome de la famille Adams. Il révèle même son salaire, entre 40 000 et 50 000 $ annuels pour son "PBR : Professionnal Blunt Roller".

D'après les déclarations du rappeur, l'homme serait même capable de "deviner si vous avez envie d'un blunt juste en vous regardant dans les yeux, et vous en donner un dans l'instant". Une qualité non négligeable lorsqu'on travaille pour Snoop, qui doit apprécier le gain de temps dans la journée, lui qui doit fumer comme une locomotive à vapeur. Seth Rogen, présent aux côtés de Snoop Dogg lors de l'interview, a l'air de complètement adhérer à ce mode de vie, même s'il affirme qu'il "aimerait bien être assez aisé financièrement pour pouvoir se payer un PBR". On est tous d'accord avec Seth !