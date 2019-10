XXXTentacion : son meurtrier présumé bientôt libéré sous caution?

Trayvon Newsome a réclamé avec succès, une audience pour sortir sous caution.

La justice américaine prend son temps pour traiter le cas des meurtriers (présumés) d'XXXTentacion. Celui qui était alors la nouvelle superstar du rap a été assassiné le 18 Juin 2018, en Floride, après avoir également été dépouillé de plusieurs objets de valeur. Peu de temps après, 3 hommes furent arrêtés comme suspects de cet homicide : Michael Boatwright (le tireur présumé), Dedrick Williams, Robert Allen, puis Trayvon Newsome, arrêté plusieurs semaines après les trois autres.

Il est suspecté d'être l'homme qui tenait en joue le rappeur pendant qu'on le dévalisait, et est donc accusé de meurtre au premier degré et de vol avec arme. Mais devant le peu de preuves possédées dans cette affaire, Newsome a le droit de réclamer une audience pour être libéré sous caution, comme le prévoir le code pénal de l'état en question. L'audience opposera Trayvon et l'Etat de Floride, qui devra prouver que l'homme, s'il est en liberté, est une menace directe pour la société.1

S'il échoue le tribunal fixera le montant de la caution, qui, une fois payée, permettra au meurtrier présumé de retrouver sa liberté. L'audience a été fixée à 11h30, le 31 octobre 2019. D'ici là, on vous propose de réécouter un des très bons morceaux offerts par XXXTentacion lors de sa courte, mais productive carrière. Un bon vieux boom bap avec quelques notes de piano, car oui, il ne faisait pas que chanter ou crier. Il rappait, et même plutôt bien, comme vous pouvez l'entendre ci-dessous !