Cardi B continue de fêter son anniversaire, et c'est... Hot !

CardiB et Offset se souviendront sûrement de ce voyage d'anniversaire très caliente !

Cardi B continue de fêter son anniversaire dans les Caraïbes, en compagnie de son Offset chéri et de sa soeur Hennessy Carolina. Et comme on pouvait s'y attendre lorsque la star fait la fête, c'est souvent assez hot. Et ça tombe bien, car la rappeuse, née le 11 octobre 1992, fêtait donc ses 27 ans pendant toute la semaine dernière. Car oui, quand on est multi millionnaire, on peut se payer le luxe de faire durer son birthday sur plusieurs jours, et à eux deux, Cardi et Offset commencent à peser quelques millions de dollars.

Direction une destination de rêve, donc, les îles Turques-et-Caïques plus précisément, pour les tourtereaux accompagnés par la soeur et quelques ami(e)s. Avec la ferme envie de s'éclater : au programme, jet-ski, alcools forts, restaurants, eau bleue claire, et, évidemment, twerk. Jamais la dernière à enflammer la soirée, Cardi B nous a offert encore une jolie séance, pour le plaisir de vos yeux messieurs. Le tout, sur le hit dancehall "So Me Like It" de Spice.

La rappeuse vit décidemment sa best life en ce moment, avec une année 2019 remplie de succès, comme ses deux récompenses gagnées aux BET Awards, le 8 octobre dernier, et même si les ventes de ses derniers singles sont un peu moins élevées que pour ses précédents, les vues et le streams, notamment sur ses nombresues collaboration, continuent de monter. En attendant la sortie de "Tiger Woods", prévu pour 2020, on vous laisse apprécier les vacances de madame.