Warren G pense que "Regulate" a marqué l'histoire !

Le rappeur Warren G affirme que son classique est un des meilleurs sons Rap US de l'Histoire!

A 48 ans, Warren G aurait pu quitter le rap game et laisser la compétition à tous les jeunes qui ont les crocs. Mais il ne l'entend pas de cette oreille, et continue à rappeler à tout le monde son rôle important dans l'histoire du hip-hop. Notamment via son single "Regulate", sorti le 28 avril 1994, en feat avec Nate Dogg. Un titre classique, qui porte haut les couleurs de la G-funk et du rap de la West Coast. Il affirme même que son morceau a sa place dans le top 5 des plus gros sons rap US de l'Histoire.

Lors d'une interview avec le media US HipHopDX, après un concert à Inglewood, il a déclaré : "Des jeunes de la nouvelle génération qui se sont allumés aevc "Regulate" continuent à venir me réclamer le titre en live, encore aujourd'hui". Et quand on lui demande où est-ce qu'il place le son, dans l'Histoire du Rap, il n'hésite pas : "je le mets dans le top 5 car c'est l'un des plus gros single hip-hop de tous les temps. C'est un fait, je ne me rappelle plus du chiffre, mais c'est dans le top 5". Il en profite pour envoyer de la force à son mouvement : "Ce single a fait savoir au monde entier que la G-Funk était là pour durer, que Warren G était là pour durer".

Et on ne peut que constater, en effet, que le OG a toujours la même assurance et la même attitude qu'il y a 25 ans. Avec cette pointe d'arrogance qui caractérise toujours les artistes de Los Angeles, mais pour le coup, on ne peut pas vraiment lui donner tord. Son hit a véritablement accru encore un peu plus l'influence de cette musique, en sortant juste après les albums classiques de NWA et un an après celui de Snoop Dogg. Trois vagues dont le rap ne s'est toujours pas remis !