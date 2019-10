Un responsable d'un syndicat de police porte plainte contre Kalash !

Le chanteur Kalash n'en a pas fini de ses embrouilles avec la police.

Une fois qu'on est rentré dans la spirale des embêtements avec la police, c'est difficile d'en sortir, et ce n'est pas Kalash qui dira le contraire. Le rappeur vient en effet d'être ciblé par une plainte de la part d'un des reponsables du syndicat Alliance Police Nationale Martinique, Monsieur Louisy Berthé, pour utilisation abusive de sa voix. Une plainte qui fait suite à la publication du nouveau clip de l'artiste martiniquais, "Mada", le 4 octobre 2019, dans lequel figure la voix du plaignant.

On vous explique : l'intro du clip de Kalash est composée d'un message vocal, envoyé par le policier à un média de Martinique, dans lequel il a des paroles très virulentes envers le rappeur et son équipe. Il les accuse, entre autres, d'avoir volé certaines des motos apparaissant dans le clip, de ne pas porter de casques, de consommer de la drogue, et même, pour certains, d'être recherchés par la police. Il va même plus loin, en promettant des coups de bâton à l'artiste.

Des propos assez fous qui font suite, vous l'aurez compris, au tournage de la vidéo qui aurait dérangé nos chers policiers... On remarque que Louisy Berthé assume beaucoup moins ses paroles une fois qu'elles ont été entendues par plus de deux millions de gens, le nombre de vues de la vidéo, toujours disponible sur YouTube. On vous la remet, d'ailleurs, car au final, le clip est bien fait, et la musique, franchement efficace ! Un coup de pouce bienvenu de la part des forces de l'ordre, juste avant la sortie du prochain album de Kalash, qui sort le 1er Novembre prochain !