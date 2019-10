PnB Rock : "DaBaby est le nouveau Gucci Mane"

Il semblerait que PnB Rock soit un fan de DaBaby...

C'est sur Instagram que Pnb Rock a montré son soutien à DaBaby. L'interprète de "Go To Mars" a fait un live avec ses fans afin de répondre à leurs questions, quand soudain, l'un d'entre eux a simplement demandé : "DaBaby ou Gucci Mane ?"

Et là, sa réponse fut très claire : "Je ne vais pas mentir, je suis du côté de DaBaby. C'est le nouveau Gucci Mane, il fait son truc, je suis avec lui."

Celui qui s'est vu remettre le prix de "Best New Hip-Hop Artist" lors des BET Hip-Hop Awards 2019 la semaine dernière, cartonne avec son album "Kirk". Sorti le 27 septembre, l'album a notamment atteint la première place du Billboard 200 en première semaine. Pas étonnant que PnB Rock lui apporte de la force et salue son talent. Il ne reste plus qu'à voir si, avec les années, sa carrière évoluera au même titre que celle de Gucci Mane…le Trap God.

Par ailleurs, PnB a profité de ce live Instagram pour rectifier la vérité concernant sa prétendue arrestation à Watts en Californie la semaine dernière. En effet, il écrit un message en bas du live : "Stop les "Libérez PnB", je n'ai jamais été arrêté." Le rappeur de Philadelphie fait ici référence à une vidéo qui a fait surface lundi 14 octobre. La séquence, filmée par une femme depuis sa voiture, montre un homme avec des dreadlocks en train de se faire menotter et placer à l'arrière d'une voiture de police. On peut l'entendre s'étonner : "C'est qui ? Oh, c'est PnB Rock ! PnB Rock qui se fait arrêter, c'est quoi ce bordel ? Libérez-le."

Bonne nouvelle pour les fans qui le pensaient incarcéré, certains se sont d'ailleurs même empressés de lui dire : "On veut un featuring avec DaBaby !"