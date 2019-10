Travis Scott numéro 1 avec "Highest In The Room" !

Encore une récompense de plus pour le phénomène Travis Scott, avec une très belle première place dans les charts.

Le rappeur producteur américain Travis Scott semble plus que jamais au top du rap game US. Une ascension ultra rapide, pour un jeune prodige qui sortait son premier EP il y a à peine 10 ans, en 2009 après avoir abandonné ses études. Cette fois, La Flame vient de frapper très fort dans les charts US, à peine remis du choc de son précédent album "Astroworld" qui avait trusté le haut de tous les classements. Au point d'aboutir sur une tournée, et même sur un documentaire, pour alimenter un peu plus la légende du rappeur.

I LOVE YALL !! WE #1 CURRENT MOOD https://t.co/SqE4K8V3tG pic.twitter.com/Ov5QLBR9BE — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) October 14, 2019

Avec son dernier single, "Highest In The Room", sorti en clip le 3 octobre 2019; il grimpe sur la plus haute marche du Billboard Hot 100, avec 59 millions de streams et 51 000 ventes digitiales. On peut dire qu'il fait honneur au titre de son morceau, qui est d'ailleurs un jeu de mot basé sur le double sens du mot "high" : défoncé, ou littéralement au dessus des autres. Une première place gagnée en à peine une semaine, grosse performance pour le kid de Houston.

Toujours plus créatif, le rappeur nous avait offert un clip complètement perché, bourré d'effets incroyables et de plans très forts, une spécialité de Travis. On se demande où il va chercher ses idées, surtout lorsqu'il affirme en interview consommer lui même très peu de substances psychoactives (uniquement un peu d'herbe et d'alcool). Pas besoin de tout ça pour mettre la concurrence au pas visiblement ! On attend donc sa prochaine idée perchée avec impatience et curiosité.