La Fouine répond à Christophe Castaner et ses propos sur les "radicalisés"

Christophe Castaner a énuméré les “signes” de radicalisation islamique. La Fouine est revenu sur ces propos.

Le port du voile est de nouveau au centre des discussions. Récemment, Christophe Castaner, le Ministre de l’Intérieur a fait une énumération des "signes" de radicalisation islamique. Des propos qui ont fait réagir de nombreuses personnes. Dont La Fouine.

Retour en arrière. A vendredi dernier pour être précis. Une réunion du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a lieu. Dans ce rassemblement, se trouve une jeune femme voilée. Elle assiste à ce meeting. Et ça n’a pas plu à un élu du Rassemblement National (RN). Il a pris à partie la personne concernée. Il lui a demandé de retirer son voile au nom des "principes laïques". A titre d’information, aucune loi n’interdit une personne voilée d’assister à ce genre de réunion.

C’est ainsi que la polémique voit le jour.

Christophe Castaner, le Ministre de l’Intérieur s’est à son tour exprimé. Il a dressé une liste des "signes" de radicalisation. Selon lui le “port de la barbe”, la “conversion” à l’Islam, une “pratique régulière ou ostentatoire de la prière rituelle”, ou encore le “port du voile intégral” en dehors du travail peuvent prouver une adhésion à un islam radical. Et que ces types de comportements doivent être directement "signalés".



Des affirmations qui ont fait réagir La Fouine. Celui qui prépare son retour, a posté une photo sur instagram en guise de réponse. On le voit, plus jeune, entouré de sa famille. Le but ? Délivrer un message positif, respectueux et bienveillant. Il veut faire comprendre que les gens qui pratiquent la religion musulmane sont des personnes communes. Des citoyens intégrés à la société. Selon le rappeur, c’est le Ministre lui même qui est “radicalisé” par ce qu’il est, toujours selon l’artiste, “prisonnier de ses pauvres idées”. L'auteur de "Dans ce monde", précise que ce qui fait la beauté de la France c’est "diversité".

Un beau message de paix.