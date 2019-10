Kanye West : il ne supporte plus les tenues sexy de Kim Kardashian !

Mister West pique une jolie petite crise de jalousie...

Kanye West fait l'actualité ! Dans l'attente plus qu'insoutenable de la sortie du projet "Jesus Is King" (son album gospel sur sa foi chrétienne), Mister West fait une nouvelle fois parler de lui mais pour une phase hilarante de sa personnalité : la jalousie ! En effet, apparemment le chéri de Kim Kardashian n'aime pas que sa femme s'exhibe autant sur les réseaux... Explication !

Révélation pour le moins surprenante ! Dimanche 13 octobre dernier, un nouvel épisode de la série réalité "Keeping Up With The Kardashians" (la téléréalité sur la vie des Kardashian) a été diffusée sur la chaine américaine E. Dans cet épisode inédit, on retrouve Kanye qui a fait une drôle de réflexion sur les regards malsains qu'on peut porter sur sa femme. Kim Kardashian se préparait pour la soirée du Met Gala 2019 (une grosse soirée mode américaine où est invité le graal des peoples internationaux). Kanye West est vraiment dans un tournant de sa vie, il dit s'être rapproché de Dieu et désormais, il se pose des tas de questions sur les styles vestimentaires parfois trop osés de Kim. Le rappeur et créateur des Sunday Services, s'est également questionné sur son propre regard sur les femmes et a balancé à Kim qu'il sait justement quel genre de regard on peut porter sur ses tenues sexy. Du coup, plus le temps passe, plus ça le gêne. Il ajoute même à cette discussion qu'il ne veut pas que sa fille North soit soumise à ce besoin de montrer son corps... Bien sûr, ces mots ont profondément touché Kim Kardashian...

La reine de la téléréalité américaine Kim K a fait de son corps atypique et de sa sexualité un empire ! Les tenues sexy et les photos "hot" sont un peu sa marque de fabrique ; jusqu'à présent ça n'avait jamais affecté son mari, Kanye. "Tu es ma femme, et ça me regarde quand les photos sont trop sexy". Voilà exactement la phrase que Mister West a dit à sa femme !

Une dispute plutôt mignonne du couple qui a donné naissance à quatre enfants : North, Saint, Chicago et Psalm. Mais pour l'heure, le plus important c'est album de Kanye West qui devrait sortir le 25 octobre prochain. En espérant que cette fois-ci, il ne reporte pas le projet.