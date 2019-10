Jul aura bientôt sa propre application pour smartphones !

Jul se lance dans le développement d'une application pour téléphone, qui va sortir prochainement.

Jul est le rappeur français le plus hyperactif de l'Histoire, ça, c'est indiscutable. Et visiblement, nous n'avons encore rien vu, puisque l'Ovni marseillais se lance encore dans un nouveau business : celui des applications pour smartphones. Après le rap, les vêtements, ou encore Netflix, vous aurez le plaisir de retrouver le MC directement dans vos téléphones. Et tout ça devrait arriver assez rapidement, si l'on en croit le message posté par l'artiste sur son compte Instagram.

Sur ce post, on peut voir une capture d'écran de ce qui semble être la future appli du marseillais. Visiblement, les fonctionnalités de l'application comprendront du partage de vidéos, de dates importantes pour sa fanbase, de photos, et également d'emojis à l'effigie du rappeur. Voilà qui promet un beau moment de créativité comme seul internet peut nous en offrir, on a déja hâte de voir des emojis "Jul en Y" sur son scooter, ou en train de faire son célèbre signe.

Cette nouvelle arrive à un moment où l'agenda artistique de l'Ovni est pourtant assez rempli. En effet, l'artiste vient de sortir une réédition de son dernier album "Rien 100 Rien", sorti le 14 Juin 2019, avec plusieurs nouveaux titres. Avec à la clef un nouveau disque de platine pour Jul. Il a également lui-même lancé, sur ses réseaux, la rumeur d'un double album qui serait dans les tuyaux pour décembre 2019. Et comme il n'en a jamais marre de rapper, il part également en tournée pendant tout le mois de novembre, avec une date à l'AccorHotels Arena de Bercy, le 13 novembre prochain (date déja complète), ainsi qu'un Velodrome à Marseille, à domicile, en juin 2020.

Le J, partout en France, dans vos oreilles, vos salles de concerts, et bientôt donc dans vos smartphones ! On se demande ce qui pourra bien l'arrêter...