DMX annule ses concerts et part en désintox !

Dommage, on le pensait de retour...

Le rappeur de New-York nous avait tous fait plaisir en signant son grand retour dans l'industrie et le voilà déjà parti.

En effet, toute cette année 2019 était remplie de projets pour DMX. Après avoir annoncé une tournée anniversaire pour les 20 ans de son album "It’s dark and hell is hot", l'interprète de "Look Thru My Eyes" avait fait une apparition lors d'un Sunday Service de Kanye West et avait même fait le buzz aux côtés de la petite North West. De plus, on vous annonçait au mois de septembre que DMX devait sortir un nouvel album chez Def Jam, label avec lequel il a connu son heure de gloire. Enfin, il apparaissait il y a une dizaine de jours dans le clip "Just In Case" accompagné de Swizz Beatz et Rick Ross pour la bande originale de la sérié dramatique "Godfather of Harlem".

Cependant, son retour prend fin ici, pour le moment. Dans un post Instagram son équipe déclare : "Afin de tenir son engagement en privilégiant sa famille et sa sobriété, DMX a été admis dans un centre de désintoxication. Il s'excuse pour les concerts qui ont été annulés et remercie tous ses fans pour leur soutien constant."

C'est la deuxième fois que DMX intègre un centre de désintoxiaction, la première fois date de l'année 2017. Celui qui est passé par la case prison pour des histoires de drogue des dizaines de fois depuis la fin des années 80 était accroc au crack et à la cocaïne.

Par conséquent, sa prise en charge a entrainé l'annulation des concerts du 12 et 13 octobre au Mississipi pour le show Three 6 Mafia et à New York pour le Rolling Loud New York.