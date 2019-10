Jacquees et YK Osiris : clash dans le R&B !

Jacquees ou YK Osiris, qui est le "King of R&B" ?

Jacquees a répondu à YK Osiris et assure que c'est bien lui le meilleur d'Atlanta.

Celui qui a intitulé son prochain album "King of R&B", en toute simplicité, a posté puis supprimé une vidéo sur son compte Instagram où il attaque YK Osiris directement : "YK Osiris, arrête de venir toquer à ma p***** de porte. Arrête de me demander des conseils de grand frère. T'as fait l'erreur de parler sur moi avec Sway. Tu peux pas chanter comme moi, petit frère. Je voulais que tu gagnes, je le veux toujours. Ne mentionne pas mon p***** de nom, t'es pas à mon niveau du tout."

Cette réponse vient tout juste après l'interview que YK a donné au journaliste et rappeur Sway Calloway sur MTV le 11 octobre. L'interprète de "Worth It" déplorait que Jacquees n'était pas à son niveau en tant qu'artiste et expliquait : "Dans la nouvelle génération, il n'y a pas beaucoup de chanteurs. Jacquees, ouais, je ne pense pas qu'il joue dans même cour que moi. Du moins, pas en musique, il a la voix, mais pas la musique, c'est sûr." De plus, YK Osiris indiquait que Chris Brown reste le roi de ce genre musical.

Pour finir, YK n'a pas manqué à l'appel en adressant une réponse à Jacquees via une vidéo sur Instragram. Il dit en riant : "Jacquees a dit que je ne savais pas chanter. Arrête, s'il te plait, arrête ça. J'ai sorti trois sons et je vis dans le même quartier que toi."

Cependant, les deux chanteurs ont pris l'initiative de faire un live ensemble sur Instragram afin de mettre les choses à plat une bonne fois pour toutes. YK Osiris a expliqué qu'il avait simplement eu la même attitude que Jacquees lorsque celui-ci clamait être le roi du R&B. Tandis que Jacquees a riposté : "Tu devrais savoir avec qui tu joues. Quand tu mentionnes Jacquees, rends-toi compte de qui tu parles."

Pas si sûr qu'ils aient vraiment réglé le problème...