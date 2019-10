Birdman ruiné ?

Birdman clôture ses comptes en banque pour ne pas être saisi.

C’est pas tout beau tout rose pour Birman financièrement parlant. Il serait ruiné…Il a clôturé ses comptes en banque.

“Les bons comptes font les bons amis", un adage que Birdman ne connait pas. Ses précédents associés, collaborateurs, amis, ou qui vous voulez, le savent ! Si vous voulez être payé ou remboursé par l’artiste c’est simple : rencard au tribunal ! Ca a été le cas pour Lil Wayne, Tyga ou encore Juvenile. Mais également pour des producteurs et même pour certains membres de son personnel !

Exemple ? Nicolas Jose Penzo a bossé pour la célébrité pendant deux ans comme gardien. Il aurait travaillé entre « 48 et 60 heures » par semaine. Et il faisait tout ! Un coup il était électricien, un coup peintre, un coup homme de ménage… Bref un métier multitâches quoi. Mais le problème c’est qu’il n’a pas été payé comme il aurait dû l’être.

Du coup, il a donné rendez-vous à l’artiste au tribunal. Et dans la famille “Je m’en fiche je veux pas y aller" je demande Birdman. Figurez-vous qu’il ne s’est même pas rendu à l’audience ! Peu importe, il a été condamné à lui reverser 1 069 876 de dollars de dommages et intérêts.

Bon là on se dit que l’histoire est finie. Il paye, à la limite s’excuse (on ne sait jamais) et voilà. Ah, non. Penzo n’a toujours pas vu la couleur d’un billet. La raison ? Dès qu’il a été condamné, Birdman a fermé ses sept comptes en banque de Floride !

Qu’est ce que ça traduit ? Tout simplement qu'il galère niveau thune. Et que sa disant vie de strass et de paillettes n’est qu’illusion.

Pour info, l’année dernière il avait dû versé 51 millions de dollars à Lil Wayne pour la même raison : des impayés.

Comme quoi…