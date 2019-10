6ix9ine : Snoop Dogg ne le lâche pas

Snoop Dogg continue d'en mettre plein la tête à 6ix9ine.

Il y a quelques semaines, Snoop Dogg avait fait équipe avec Meek Mill. Tout deux, n’ont cessé de l lancer des piques à 6ix9ine. La légende du rap âgée de 47 ans ne tolère pas que 6ix9ine témoigne contre ses anciens associés. Et il réitère encore une fois sa position. C’est bien simple, il ne le lâche pas !



Les pookies ? Snoop Dogg déteste ça. On ne balance pas ses anciens collègues, sinon t’es automatiquement rayé de sa friend liste. Tekashi en a fait les frais !

Ce mardi 8 octobre, Snoop Dogg était l’invité de l’émission de radio américaine "The Howard Stern Show". Il été interrogé par Howard Stern sur l’affaire 6ix9ine. Et vous allez voir que sa haine reste intacte.

Avec un sourire il affirme au présentateur : "Vous connaissez les règles et les règlements de cette m****. J’ai entendu des gens se dénoncer, dénoncer l’organisation [...] mais il a dénoncé d’autres organisations en plus de son organisation. Ses amis, son peuple qui... je veux dire, il est juste devenu fou furieux. Ce muthafucka a chanté comme Aretha Franklin."



Le journaliste a poursuivi son interview en le questionnant sur les motifs de 6ix9ine d’avoir cafté en premier lieu. A cela, Snoop Dogg déclare : "Si moi et Seth allons commettre un crime maintenant et si lui ou moi décidons de parler l’un de l’autre, ça veut dire que l’un de nous sortira ou est-ce qu’on ira tous les deux en prison ? Parce que je regarde The First 48, qui est l’une de mes émissions préférées, et normalement quand un muthafucka est associé au crime, son cul est accusé du crime juste par association!"

Le rappeur a même répondu par une autre question : "Je ne comprends pas comment vous avez la protection des témoins quand vous avez littéralement un tatouage de Jigsaw sur votre visage."

Ca, c’est dit. Nul doute que Snoop va de nouveau revenir à la charge.

En tout cas, l'affaire ne cesse d'avoir des rebondissements. Dernière info ? La date du procès dévoilée. RDV le 18 décembre prochain.