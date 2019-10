6ix9ine : la date de son procès a été avancée !

Bonne nouvelle pour 69 et ses fans...

Les nouvelles dans l'affaire Tekashi 6ix9ine ne s'arrêtent jamais ! La preuve : après l'annonce de la date officielle son jugement prévu pour le 24 janvier 2020, elle vient d'être modifiée hier... Une nouvelle date qui va faire plaisir au rappeur !

Le rappeur de 23 ans, 6ix9ine, veut absolument sortir de prison : il a envie de refaire des sons, revoir ses proches et s'amuser surtout. Au nom de sa liberté, le rappeur a ainsi donné beaucoup trop d'informations à la justice concernant son ancien gang. En exemple, il explique qu'il a été victime de toutes leurs manigances. Pour ne pas couler tout seul, il a donné plein de noms d'artistes et des noms de gros gangsters faisant partie des Nine Trey. Après avoir trahi ses anciens frères, le rappeur a envoyé ses avocats négocier une sortie de prison plus rapide avec les juges.

Tekashi 69 avait parfaitement conscience qu'en donnant de telles informations aux juges, il avait une chance de sortir de prison début 2020. En ayant davantage fait pression, les avocats du rappeur ont vivement fait comprendre que 6ix9ine souhaitait sortir de prison avant la fin de l'année pour fêter Noël en famille. Et c'est chose faite !

La date du procès a été modifiée, avancée au mercredi 18 décembre 2019. On ne peut imaginer la joie immense du rappeur qui aujourd'hui a peut-être une chance d'être "out" plus tôt que prévu. Reste à savoir comment va se passer sa sortie... La rumeur dit que beaucoup de membres des Bloods attendent sa libération avec impatience...