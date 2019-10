Drake règle ses comptes avec son père

Drake répond à son père qui a dit qu'il n'a jamais été un "père absent".

Drake en désaccord avec son père. Il a décidé de régler ses comptes avec lui. L’artiste répond au propos de son paternel qui affirme que les paroles des chansons de son fils le concernant sont fausses. Pour lui, il n’a pas été un père absent. Drake l’affirmerait pour "vendre des disques".

Le père de Drake, Dennis Graham, était récemment invité dans l’émission Nick Cannon "Close Conversations". Au cours de leur discussion, il déclare que les paroles de son fils le concernant ne sont pas vraies. Pour lui, Champagne Papi dit qu’il a été un "père absent" uniquement pour toucher ses fans. Et donc, fait du chiffre en vendant des albums. Il affirme : "J’ai toujours été avec Drake". Il avoue même qu’il avait demandé à 6 God pourquoi il confessait de tels propos. Son bambin lui aurait répondu : "Papa, ça vend des disques."

Des déclas qui ont fait réagir l'un des rappeurs préférés du basketteur Kévin Durant. Hier, sur son compte instagram, il a répondu à son dad. Sur sa story plus précisément. ll écrit : "Réveillé aujourd’hui en homme si blessé. Mon père dira n’importe quoi à quiconque est prêt à l’écouter. C’est triste quand la famille devient comme ça mais qu’est-ce qu’on peut vraiment faire c’est les gens avec qui on est coincé...chaque mot que j’ai craché était la vérité et la vérité est difficile à accepter pour certaines personnes."

La musique de Drake est connue pour toucher. Celui qui a produit la série "Euphoria", parle souvent de ses relations personnelles avec ses femmes. Et évoque régulièrement ses parents dans ses sons. Dans sa chanson « Look What You’ve Done », Drake devient plus spécifique quand il rappe sur son père. Il affirme qu'il n’a pas payé de pension alimentaire pour ses enfants. Pour lui, il a été un père absent.

Jugez en vous même avec les paroles de ce titre en question :

"Et mon père vivant à Memphis maintenant, il ne peut pas venir de cette façon / sur certaines accusations mineures et la pension alimentaire pour enfants / Qui n’a tout simplement pas été payé, damn/Boo-hoo, triste histoire — histoire de papa noir américain."

Vous en pensez quoi ?