6ix9ine : sa date de procès enfin annoncée !

Le rappeur va rester encore un moment en prison...

6ix9ine veut vite quitter la prison ! Après avoir littéralement affiché tous ses anciens confrères des Nine Trey Gangsta Bloods en procès il y a deux semaines environ, le rappeur le plus fou du rap game américain exige sa libération le plus rapidement possible. Le juge a fixé une nouvelle pour établir la peine de Tekashi 6ix9ine... Ça ne va pas lui plaire !

Le rappeur de 23 ans avait décidé de coopérer avec la justice américaine pour sortir plus tôt de prison. Condamné à 47 ans derrière les barreaux, le rappeur s'est mis à témoigner contre ses anciens patrons. Pour vous rappeler un peu les "poucaveries" du 9ine, il avait balancé que les Nine Trey étaient les maîtres dans l'art de trafics de stupéfiants, d'argent, d'objets coûteux mais surtout d'armes, amenant du coup à beaucoup de crimes très sombres... Le rappeur avait aussi donné des noms comme celui de l'une des plus grosses têtes des Bloods mais aussi des noms de rappeurs comme Trippie Redd, Cardi B ou encore Jim Jones des Dispet. En quelques semaines, il est devenu la bête à abattre des Gangsta Bloods qui mettent déjà de gros chiffres pour l'assassiner à sa sortie. Incroyable !

Grâce à toutes ces informations communiquées devant le juge, le rappeur aux cheveux multicolores s'impatiente et souhaite être libre. Il a pour projet de refaire des sons très rapidement... Lundi dernier (lundi 7 octobre 2019), les avocats de 6ix9ine ont exigé sa mise en libération avant la fin d'année pour qu'il puisse les passer les fêtes avec ses proches. Une date qui lui a manifestement été refusée puisque les juges chargés de son cas en ont fixé une autre : le vendredi 24 janvier 2020. Le rappeur risque de fêter le nouvel an tout seul dans sa cellule... Peut-être que c'est mérité, étant donné qu'il a également pas mal de plaintes à son actif. Pour rappel, son ex-petite-amie l'accuse de l'avoir battue et violée pendant leurs sept ans de relation.