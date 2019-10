6ix9ine : les costumes de balance font fureur pour Halloween !

Halloween arrive à grands pas. Et beaucoup n’ont rien trouvé de mieux que de se déguiser en 6ix9ine. Ce n’est pas une vanne. Les costumes s’arrachent.



Fini les déguisements de sorcières, de vampires, de citrouilles ou même d’infirmières ( on va pas se mentir y’en a tout le temps) ! Cette année, une nouvelle tendance arrive pour Halloween. Tu veux être à la page ? C’est simple, déguise toi en 6ix9ine. Ou plutôt déguise tes gosses… Parce que ce sont clairement eux les principaux concernés là.

En même temps, ça étonne qui ? Ce n’était qu’une question de temps. Quelqu’un allait forcément porter le costume de Tekashi. Obligé, y a un padre ou une madre quelque part, fan de l’artiste ou qui se passionne pour l’affaire, qui se dit : "Ah mais pourquoi je déguiserais pas mon enfant en 6ix9ine?" Logique… (Vous avez dit ironie ?).

Celui qui vient de demander que sa peine soit réduite, fascine. Récemment, c'est ScHoolBoy Q qui avouait vouloir absolument jouer le rôle de 9ine au cinéma. Et c'est pas fini puisque 50 Cent veut aussi produire un fim sur la vie du rappeur. C'est un vrai délire. Cette histoire inspire tout le monde. Même les fashionistas...

Alors pour information, il y a plusieurs façons de devenir 6ix9ine le temps d’un soir.

Option 1 : Commander un costume miniature sur Amazon. Le prix ? Presque 70 dollars. Vous avez le choix entre une multitude de tailles. Là, c'est un modèle pour les 6-9 mois (non, vous ne rêvez pas) !

Option 2 : faire un costume maison. Comme cet enfant qui a choisi d’avoir des tatouages temporaires sur son visage. En même temps; c’est ce qui caractérise le rappeur. Il faut juste avoir une bonne plume et let's go ! En bonus ? Porter un t-shirt « I’ma Tell ».