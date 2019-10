Cardi B critiquée sur son rôle de mère, elle pête un plomb !

La reine du rap américain menace de quitter les réseaux sociaux...

La boss du rap game, Cardi B fait de nouveau polémique ! Après nous avoir donné le nom de son nouvel album studio qui sortira début 2020, Bardi n'est pas contente. Et pour cause, certains journalistes auraient critiqué l'éducation qu'elle donne à sa fille...

La rappeuse de 26 ans a le sang chaud ! Aucun nouveau clash violent, aucune nouvelle bagarre sur un tapis rouge, cette fois-ci la nouvelle reine du rap américain Cardi B a de vraies raisons d'être en colère. Elle aurait donné une interview à Access Hollywood un magazine américain qui aurait eu des propos plus que dénigrants concernant son rôle de mère. Pour rappel des faits, l'interprète de "Bodak Yellow" est devenue maman l'année passée : elle a donné naissance en juillet 2018 à une petite fille prénommée Kulture. Un bébé né de son amour avec le rappeur des Migos, Offsett.

Les journalistes Access Hollywood l'auraient qualifié de "Wack Ass Mom", autrement dit maman "trop délirante", sans aucune gêne. Cette critique est du au comportement très impulsif de Cardi B. Mais pas que, ces propos journalistiques sont aussi dus au côté très carriériste de la boss Cardi B qui, pour rappel, est la seule et unique femme à avoir reçu le Grammy Awards du meilleur album de l'année avec "Invasion Of Privacy". La journaliste en question aurait demandé à Cardi B comment elle arrive à gérer son rôle de mère entre sa carrière de chanteuse, mais aussi de coach dans le nouveau show Netflix "Rhythm + Flow" et d'actrice au côté de Jennifer Lopez et Lizzo dans le film "Hustlers". Cardi B confesse avoir répondu à la question pendant deux minutes en expliquant que si elle passait 5h dans un studio d'enregistrement, elle se devait de passer 5h avec sa fille également. Elle explique aussi qu'elle refuse que sa fille s'habitue trop à une baby-sitter par peur de ne pas pouvoir créer de lien avec son enfant. Des propos fortement modifiés puisque la journaliste a annoncé que baby Kulture appelle sa baby-sitter maman. Ironique quand on sait que son titre "Press" parlait des bêtises que les journalistes écrivaient sur elle...

La journaliste d'Access Hollywood aurait modifié à sa sauce l'interview que Cardi B aurait gentiment donnée. Pour faire plus de vues, le magazine aurait donné un nom très "p*ute à clic" à cette interview : "La fille de Cardi B appelle une autre femme maman". La chérie d'Offsett n'a pas du tout apprécié cet affront. Elle a d'ailleurs partagé son mécontentement dans un live Instagram de 6min en menaçant le magazine de ne plus jamais faire d'interview pour eux. Et pire ! Elle a même songé à quitter les réseaux sociaux.

Dans cette vidéo, Cardi B pète un gros plomb ! Elle insulte le magazine et leur journaliste de tous les noms. Le média aurait officiellement présenté ses excuses à l'artiste ce qui l'a littéralement calmé.

" Ok les gars je me sens mieux maintenant. Désolée pour toutes les conneries que j'ai dites. P*tain, ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi en colère ! Mais en même temps la raison !! ". Cardi B ne devrait pas partir des réseaux sociaux. Son impulsivité a encore parlé mais on comprend la frustration ! Surtout qu'avec sa grosse carrière de "Working Mommy", Bardi souhaite avoir un nouveau bébé pour 2020.