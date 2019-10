50 Cent lâche une nouvelle bombe : "Chris Brown est meilleur que Michael Jackson" !

Le rappeur de New York ne veut pas laisser MJ reposer en paix...

Le provocateur né, 50 Cent en remet une couche ! Après avoir affirmé sur Instagram que Chris Brown était meilleur artiste que le très regretté Michael Jackson, Fifty est revenu une nouvelle fois sur ses déclarations. Il a appuyé son propos... Explication !

50 Cent, c'est la légende. En plus d'être l'un des plus grands rappeurs au monde, l'homme qui a bercé le rap jeu américain au début des années 2000 aime faire parler de lui. Mais ces dernières années c'est surtout ses clashs à répétition et sa façon d'aller toujours à l'opposé de l'opinion qui fait sa renommée. Et hier le Fifty a encore frappé : il a tout d'abord partagé une première vidéo de Breezy en train s'ambiancer pendant sa fameuse tournée, The Indigoat Tour. Et le moins que l’on puisse dire c’est que Fifty semblait totalement conquis par les performances de Chris Brown. Sur ce même statut The Cent déclare :

"Je ne souhaiterai pas être un artiste R&B en ce moment, ce fou est meilleur que MJ, sans mensonges." Bien sûr, tous les internautes ont été choqué par son propos... Qui peut vraiment prétendre au trône de Michael Jackson ?

Et le pire dans tout ça, c'est que Fifty continue avec un nouveau post quelques heures après. En faisant un montage humoristique de sa tête sur l'une des pochettes de single les plus connus MJ.

En aout dernier, 50 Cent avait déjà montré son profond respect à Chris Brown lorsque l'ex-chéri de Rihanna avait dépassé les 70 millions de ventes. Le rappeur from New York avait posté sur Instagram : "C.B est meilleur que Michael Jackson pour moi maintenant ; je ne peux pas croire que ce dernier est tenté d’attoucher des enfants" faisant référence au reportage Leaving Neverland, dans lequel le king était accusé d’attouchement et de viols organisés sur des enfants dans sa résidence.

Une déclaration qui avait fait énormément de bruit aux USA... Paris, la fille de Michael Jackson, avait été profondément choquée par ce post. Elle avait répondu : "Les vrais légendes n’ont pas besoin de faire autant de bruit pour attirer l’attention. Calme-toi mon ami, dépense plus de temps dans la paix" avant que Fifty ne lui re-réponde : "Je comprends ce que tu ressens Paris, mais y-a-t-il d’autres gens qui comprennent ce que ressentent les enfants ?" Une chose est sûre : 50 Cent ne sait vraiment pas prendre des pincettes !

Peu de temps après avoir teasé le prochain album d'Emimen, Fifty continue donc de faire parler de lui dans l’actualité du rap game américain toujours pour autre chose que des projets musicaux... Ou des sujets qui fâchent. Pour rappel, le rappeur prévoit également de produire une série sur le l'affaire la plus chaude du moment : le procès des Bloods avec 6ix9ine.