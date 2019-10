Lomepal s'engage pour l'hôpital public

Lomepal s'investit aux côtés de personnalités pour sauver l'hôpital public.

Ca fait six mois maintenant que les hôpitaux publics font grève. De nombreuses personnalités, comme Lomepal, ont décidé de se mobiliser. Ils interpellent le président de la République dans une lettre ouverte.



108. C’est le nombre de personnalités qui ont décidé de soutenir les hôpitaux. Ca fait plusieurs mois qu’ils sont en grève. Les célébrités ont écrit une lettre ouverte au Président de la République Emmanuel Macron. Parmi les actrices, romancières, réalisateurs et humoristes se trouve un nom : Lomepal. Ce dernier, a décidé de s’allier à ce projet qui a pour but de réclamer des moyens financiers et humains. Selon les signataires, il faut sauver le monde hospitalier. Et urgemment.

Dans cette lettre ? Des mots forts, dénonciateurs. En voici un extrait : "Ces pertes de chance liées au manque de moyens sont inacceptables. On ne peut plus, vous ne pouvez plus attendre de nouveaux drames pour mettre en œuvre un plan d’urgence pour sauver l’hôpital public".

Pour eux il faut augmenter les salaires et embaucher plus de monde. C’est impératif.

Il faut savoir que les 108 personnes qui ont laissé leur signature sur cette lettre sont tous déjà allés à l’hôpital. Et on sait que Lomepal ne fait pas exception à cela. Loin de là. Il a un rapport particulier avec la médecine.

Son album « Jeanine » porte le nom de sa grand-mère, atteinte de schizophrénie. Plusieurs musiques lui sont même dédiée. Exemple, dans "Beau la folie" il rend hommage à la démence.

Lui aussi a eu des soucis de santé. Il a confessé : "j'avais des crises d'angoisse assez spéciales. J'ai su après que ça s'appelait la "déréalité" : tout devenait noir. Le son, je l'entendais plus très bien... Les effets physiques sont très forts, ils ressemblent à des effets de drogues, vraiment".

Il a également apporté son soutien à Solidarité Sida cet été pour la campagne #treatment4all.

Vous l'avez compris, Lomepal est donc plus que légitime. Sa signature devait être sur cette lettre.