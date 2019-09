6ix9ine peut rebondir selon Irv Gotti !

Encore un peu d'espoir pour Tekashi 69 ?

Bien que certains se sentent mal pour 6ix9ine , Irv Gotti se met à la place de l'artiste. Il sait très bien ce que c'est que de toucher le fond avec la justice... Ainsi, il ne semble pas avoir de remords pour le rappeur déshonoré de Brooklyn qui a témoigné contre d'anciens associés présumés de Nine Trey Gangsta Blood la semaine dernière, afin d'obtenir une peine plus courte dans son affaire de racket.

Le cofondateur de Murder Inc. a été interrogé par TMZ le vendredi 27 septembre à West Hollywood, en Californie. On lui a demandé son avis concernant Tekashi 69 qui, après avoir reffusé le programme de protection des témoins, pourrait vouloir revenir dans le monde de la musique et retrouver sa place quand il sortira. Voilà ce qu'il a répondu :

"C'est une première, je ne sais vraiment pas. (...) Ce que je ressens, cependant, la nouvelle génération ... Je pense qu'il peut sortir un nouvel album et que la nouvelle génération va en profiter. Ils ne sont pas comme moi ou l'ancienne génération qui a de fortes convictions en la matière. Tu le vois déjà, tu lis les commentaires. Beaucoup de gens l'aiment et disent parfois qu'ils le comprennent. Je pense que c'est un monde nouveau et différent de celui de ma génération. Si nous parlions de ma génération, il n'aurait aucune chance de faire carrière. "

Irv et son frère Chris ont été traduits en justice pour blanchiment d’argent au début des années 2000 après avoir été accusés par le gouvernement fédéral de financer des activités commerciales avec de l’argent qui aurait été fourni par le trafiquant de drogue reconnu, Kenneth "Supreme" McGriff. Ils ont été acquittés en 2005, une rareté dans les affaires fédérales.

On vous laisse découvrir la vidéo !