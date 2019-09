Alpha Wann soigne son retour !

Le rappeur révèle "Pistolet Rose 2" dans "COLORS"...

On vous en parlait il y a quelques jours, Alpha Wann est bel et bien de retour… et ça fait du bien !

Si l’on n’avait pas entendu le rappeur depuis un bon moment, depuis un an avec son projet ULMA (Une Main Lave l’Autre) pour être exacts; on peut dire qu’il n’a pas choisi de faire parler de nouveau de lui n’importe comment. C’est en effet une session COLORS qu’il nous dévoile aujourd’hui. Alpha Wann révèle une version de son freestyle "Pistolet Rose 2" fraichement sorti, et le résultant est plutôt violent.

Pour rappel, la célèbre chaîne allemande COLORS a mis en avant de nombreux rappeurs (en versions acoustiques) comme KPoint, Oxmo Puccino, Roméo Elvis, Caballero & JeanJass, Josman, Lomepal ou encore Ichon pour ne pas tous les citer. Les résultat sont la plupart du temps très qualitatifs, originaux et esthétiques. Passer dans sur la chaîne est très valorisant, on peut le dire; et Alpha Wann réussit l’exercice à merveille.

Sur fond bleu, dans une tenue soignée aux petits oignons et signée Don Dada bien sûr, bleue également, l'artiste fait une forte impression sur toute la toile. Très classe mais aussi très technique.

Si beaucoup se demandent s'il sortira une réédition de ULMA, nous n'avons pas plus d'informations là-dessus. Ce qui est sur, c'est qu'il a l'air bien déterminé à dévoiler des nouveautés prochainement, et qu'il revient plus performant que jamais.

On vous laisse découvrir la vidéo ci-dessous en attendant la suite avec impatiente !

- Eléonore Santoro -