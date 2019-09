6ix9ine : son nom apparaît dans une nouvelle affaire de meurtre !

L'ex-manager de 6ix9ine aurait assassiné plusieurs personnes...

Mais jusqu'à quand l'affaire 6ix9ine va-t-elle durer ? Compliqué de se positionner là-dessus tant cette histoire est complexe. Le jeune Tekashi avait été arrêté par le FBI en novembre dernier avec des membres de son gang, le fameux Nine Trey Gangsta Bloods. Par la suite, 6ix9ine a décidé de coopérer avec la justice en balançant le maximum d'informations possibles. En échange, la justice américaine accepte d'abréger sa peine de prison. Grâce à ses confessions, Shotti, son ex manager a déjà été condamné à 15 ans de prison... Mais là, de nouveaux rebondissements font surface ! Shotti aurait assassiné plusieurs personnes et son rappeur Tekashi 69 aurait été parfaitement au courant...

La personne qui a fait trembler les Gangsta Bloods c'est bien lui : Tekashi 6ix9ine. La semaine dernière, le procès des Nine Trey (branche très dangereuse des Bloods) a eu lieu et le rappeur de 23 ans a pris son rôle de témoin coopérant très à coeur. Rebaptisé "Snitch9ine" par le rappeur YG, il a révélé aux yeux de tous les crimes de ses confrères : des trafics d'argent, des trafics de drogues en passant par des meurtres, les membres des Nine Trey arrêtés risque aujourd'hui la perpétuité.

Le procès des Nine Trey touche bientôt à sa fin et pourtant, des informations très importantes nous ont été révélées à la dernière minute ! Ces lourdes informations ont été communiquées par le magazine américain XXL : l'ex-manager de 9ine, Shotti aurait assassiné cinq personnes pour un membre des Nine Trey, nommé Jamel Jone, appelé aussi "Mel Murda". Ce nouveau rebondissement provient du fameux chauffeur de 6ix9ine ! Pour rappel, cet ancien employé du rappeur était depuis des années un inflitré du FBI pour surveiller, enregistrer et surtout balancer des dossiers sur les Nine Trey et notamment sur Tekashi 6ix9ine. Nommé Jorge Rivera, le chauffeur a enregistré une conversation très sombre entre Shotti et 9ine ; un audio qui aurait été écouté dans la salle de procès hier dans l'après-midi. On entend très clairement Shotti expliquait à 6ix9ine qu'il a tué cinq hommes sous les ordres d'un des patrons des Nine Trey... Ça ne sent pas bon pour le rappeur !

Autant de dossiers, autant de "poucaveries" et pour cause ! Le rappeur le plus coloré du game souhaite vivement sortir de prison. Il aurait même négocié sa libération avec les autorités pour début 2020. Encore plus fou, la justice américaine lui aurait proposé d'entrer dans la brigade "protection des témoins" pour le faire disparaitre à sa sortie (effacer ses tatouages, changer de coiffure, changer de vie...). Mais le rappeur aurait officiellement refusé hier : 6ix9ine veut continuer à faire de la musique et vivre sa vie d'artiste.