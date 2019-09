6ix9ine refuse la protection des témoins !

En totale confiance, 6ix9ine refuse d'être protégé à sa sortie de prison...

Alors que des menaces de morts pèsent déjà sur lui, on vient d'apprendre de 6ix9ine vient de refuser de participer au programme de protection des témoins de la justice américaine établi pour ceux qui risquent leur vie après avoir aidé les autorités. Vu que Tekashi a balancé à peu près tout le monde, ses boss, ses acolytes des Nine Trey Gangsta Bloods, Jim Jones, Trippie Red ou encore Cardi B, on se dit qu'il est quand même en totale confiance de refuser d'entrer dans ce programme !

D'après une source qui s'est confiée à TMZ, cela va même plus loin. Alors que les gang members doivent certainement avoir envie de lui couler les pieds dans le béton avant de le jeter dans l'Hudson, que 99% des rappeurs américains le traitent de balance à longueur de tweets, posts Instagram, interviews ou morceaux, 6ix9ine aurait tout simplement envie de reprendre le cours de sa vie artistique avec femmes, célébrité et argent. Pour ceux qui ont vu le film "Les Affranchis", rappelez-vous la fin (attention spoiler), Ray Liotta finit comme un plouc ce qu'il avait refusé toute sa vie. Le parallèle est évident. Tekashi ne veut pas de cette vie, ne veut pas enlever ses tatouages alors que c'était une possibilité et veux garder ses couleurs. Pire, il pense même renouer avec le même succès qu'il avait avant son arrestation ! Peut-être avec T.I. ou Charlie Puth qui ont été les rares à penser qu'un retour au premier plan était possible...

Au lieu de changer son nom et son apparence comme on aurait pu le penser, le rappeur chercherait un service de protection 24 heures sur 24 pour se protéger et protéger les membres de sa famille, qui auraient avoué craindre pour leur vie après la décision de 6ix9ine de coopérer avec les autorités fédérales.

Ce qui est bien avec 6ix9ine, c'est qu'on n'est jamais au bout de nos surprises car cette décision intervient seulement quelques heures après la fin du procès dont il était le témoin vedette. Il a également confirmé qu'il s'attendait à être libéré au début de l'année 2020. De là à revenir dans le game comme si de rien n'était, ça nous paraît quand même un tantinet ambitieux...