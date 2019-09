Birdman tease "Rich Gang 2" !

Young Thug & Jacquees au programme...

Si l'on sait que Birdman est co-fondateur du célèbre label Cash Money, il est à l’origine (avec Young Money), en juillet 2013, d'un projet qui a beaucoup marqué les esprits aux USA (avec notamment le hit "Lifestyle"). Intitulé "Rich Gang", l’opus regroupait de gros talents comme Chris Brown, Rick Ross, Future, Tyga, Nicki Minaj ou encore R.Kelly pour ne citer qu’eux !

Le programme promet, et les titres proposés sont au niveau. C’est pour cela qu’une publication récente sur le compte Instagram de Birdman a affolé la toile. Sous une photo de lui-même aux côtés de Young Thug et Jacquees, on peut lire la légende suivante :

Une façon d’annoncer la suite, le deuxième volet ? L’idée a déjà été évoquée et est très attendue par le public. Pour autant, le fait que cela devienne réel paraissait compliqué depuis 2015, lorsque les relations avec Rich Homie Quan se sont brisées. Si Jacquees le "remplace" d’une certaine manière, le projet prend alors une autre tournure, un nouvel angle, et tout devient possible à nouveau.

Pour rappel, l'année dernière, Gucci Mane avait offert 1 million de dollars à Rich Homie Quan et Young Thug pour qu'ils se retrouvent à nouveau ensemble sur une autre mixtape... sans succès malheuresement.

Il n’y a plus qu’à croiser les doigts… On attend la suite des événements avec impatience !

- Eléonore Santoro -