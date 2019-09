6ix9ine : son ex manager prévoit son assassinat pour bientôt !

6ix9ine n'est pas encore dehors que les Bloods sont déjà à ses trousses...

Cette affaire fait encore polémique dans les médias américains ! A seulement 23 ans, la vie de mi-rappeur, mi-gangster de Tekashi 6ix9ine est loin d'être un long fleuve tranquille. Il y a presque un an, Daniel Hernandez de son vrai nom a été arrêté avec d'autres membres de son gang, les Nine Trey Gangsta Bloods, pour trafics d'armes et racket (transfert totalement illégal d'argent, d'objets couteux, de drogues...). Pour sortir de prison le plus tôt possible, le rappeur a décidé de balancer tout ce qu'il sait sur son gang... Un choix extrêmement dangereux ! Certains proches de l'artiste seraient déjà en train de programmer sa mise à mort... Explication !

Coopérer avec la justice américaine n'est pas sans risque lorsqu'on a un lourd passé de gangster derrière soi, 6ix9ine l'a appris à ses dépens. La preuve : après avoir balancé des noms de membres des Nine Trey, tel que Jim Jones, Cardi B ou encore Trippie Redd : les plus gros gangsters des Bloods sont à ses trousses et attendent sa sortie de prison (prévue pour début 2020) avec impatience. La rumeur dit que beaucoup de gangsters auraient mis un prix plus qu'alléchant pour retrouver 6ix9ine ou pire, le faire disparaitre pour toujours. Par exemple, le rappeur le plus coloré du game avait déjà joué la carte de la "poucaverie" au procès de son ancien manager, Shotti... A cause de 6ix9ine (entre autres), ce dernier va devoir rester en prison pendant 15 ans !.

Et pour ne rien arranger, plusieurs audios du procès fuitent sur le Net. Des enregistrements où on entend bel et bien 6ix9ine balancer salement sur ses anciens confrères... Mais là, panique : un nouvel audio a fuité... Cette fois-ci, on entendrait l'ex manager du rappeur, Shotti parler avec un membre haut gradé des Nine Trey Gangsta Bloods. Cette vidéo qui a fuité hier (mardi 24 septembre) confirme que Shotti encore en prison, veut faire assassiner 6ix9ine lorsque le rappeur sera libéré... Flippant !

Tekashi 69 savait qu'en prenant ce fameux statut de "témoin coopérant" ses anciens frères gangsters tenteraient de le tuer, c'est la raison pour laquelle la justice américaine lui donnera la protection des témoins à sa sortie de prison. Le rappeur va devoir refaire sa vie totalement relooké, changé, loin des médias et des Bloods.