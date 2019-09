PLK annonce une tournée des Zéniths !

Une belle ascension...

Alors que PLK dévoilait sa mixtape "Mental" le 13 septembre dernier, avec au programme des featurings avec Maes, Aladin 135, ou encore Timal; il a connu un large succès auprès de son public. Sur les réseaux sociaux, on a pu constater un grand engouement autour du projet, et les chiffres de vente son déjà assez impressionnants : 17919 ventes en première semaine, numéro 2 au top album...

"J'ai qu'une chose à dire : merci pour votre soutien!

Je travaille beaucoup, on est une petite équipe et quand on voit que vous êtes au RDV, de plus en plus nombreux à chaque projet, ça donne grave de force pour la suite. Continuez à faire peter Mental de partout c'est rien de plus que le début!!! #PetitPolakDeviendraGrand"

Histoire de continuer dans cette bonne lancée, le rappeur a annoncé son "PLK Tour" pour 2020, et les dates prévues sont assez spectaculaires !

Au programme ? Sept dates dans des grandes villes à compter du 13 novembre et jusqu'au 4 décembre 2020 où il se produira... à Paris au Zénith de la Villette ! Il passera également par les Zéniths de Nantes, Lille, Strasbourg, Toulouse et par de grosses salles de Bordeaux et Rennes. Une belle tournée pour PLK qui n'est qu'au début de sa carrière comme il se plait à nous le dire.

L’ascension est belle, à l'image de sa grande productivité et de son énergie. On vous laisse découvrir sa publication ci-dessous dans laquelle il compare la vente de tous ses projets, et cela est loin d'être décevant !