Alpha Wann annonce son retour !

Une belle annonce sur Twitter...

La dernière fois qu'Alpha Wann a dévoilé un projet à son public, c'était il y a un an avec "UMLA" (UNE MAIN LAVE L'AUTRE). Si ses supporters attendent avec impatience son retour sur le devant de la scène, il se pourrait bien que le rappeur se décide enfin à les régaler avec une belle annonce sur son compte Twitter :

"PISTOLET ROSE 2 dispo jeudi"

Ce sera donc dans deux jours, le 26 septembre, qu'Alpha Wann fera de nouveau parler de lui, avec une suite de son freestyle "Pistolet rose" qui avait beaucoup marqué la toile le 20 septembre 2018. Si l'on connaît les talents de kickeur de l'artiste qui a fait ses preuves à moultes reprises (notamment aux Rap Contenders), il se fera donc un malin plaisir à révéler une nouvelle track avec cet exercice qu'il maîtrise très bien : le freestyle.

Sur ses réseaux sociaux, les réactions se font nombreuses et l'engouement remarquable : "Lets go Philly Flingo", "Vazi on est en manque là, il me faut ma dose UMLA", "UMLA meilleur album 2018 Qui pour me contredire ?", "Le carnacier revient pour fumer les herbivores", .... "C’est quand la réédition ?". Certains réclament avec insistance une réédition de l'album "ULMA" dont le freestyle est extrait, mais cela n'a pas l'air d'actualité pour le moment. Restez tout de même bien à l'affût, Alpha Wann a l'air bien décidé à nous dévoiler de belles surprises ces temps-ci !

En attendant jeudi avec impatience donc, on vous laisse vous remettre dans les débuts de "PISTOLET ROSE" ci-dessous !