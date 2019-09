Lil Pump prétend être le roi de Miami !

Un message qui fait du bruit...

Samedi soir (21 septembre), le rappeur du sud de la Floride a sauté sur son compte Instagram et a diffusé un message marquant :

"Niggas ferait mieux d'arrêter de jouer avec moi comme si je n'étais pas le roi de Miami (...) Arrêtez de jouer avec moi."

Le rappeur a également annoncé qu’il était un électron libre et qu'il n’avait apparemment pas signé avec Warner Records.

"Putain, tu parles, nigga. Je n'ai plus d'étiquette. Manière indépendante"

Lil Pump est sujet à des beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux.

En mai dernier, il affirmait qu'il était le rappeur le plus accompli de 18 ans sur Instagram...

"Personne n’a fait ce que j’ai fait à l’âge de 18 ans (...) J’ai battu des records sur YouTube, des disques de platine (...) Alors suce-moi la bite"

En juillet, il s'est installé dans un manoir estimé à 4,6 millions de dollars à Biscayne Bay, à Miami Beach. La propriété sur deux étages, d'une superficie de 4 815 mètres carrés, comprend cinq chambres et six salles de bain, une piscine, un spa, un patio au bord de l'eau et un quai de bateau près d'un point d'eau.

Il a également été récemment nommé le visage de la compagnie Smoke Unhappy. Actuellement, il travaille sur la conception de son dernier projet, Harverd Dropout.

On attend la suite avec impatiente !