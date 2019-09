Method Man parle de ses rappeurs préférés !

Le membre du Wu-Tang Clan nous dit tout...

Method Man connaît une renaissance dans sa carrière ces derniers temps.

Avec ses émissions à succès, la série télévisée Drop the Mic (produite par James Corden, animateur de Late Late Show) et la nouvelle série Hulu, Wu-Tang: une saga américaine de 10 épisodes autour du groupe légendaire le Wu-Tang Clan donc... cette année a été plutôt chargée pour l'artiste. L’année dernière, le 25e anniversaire de son groupe américain a contribué à cette montée en puissance, et ce n'est pas prêt de s'arrêter là.

1. "GOAT" - ILL WILL FT. METHOD MAN & BLUE RASPBERRY

2. Blimes - Hot Damn ft. Method Man

3.T eyana Taylor - Gonna Love Me (Remix) ft. Ghostface Killah, Method Man, Raekwon

Voici les rappeurs qu'il a cité comme ses préférés du moemnt... Il est clair que les jeunes artistes connaissent et respectent Method Man… mais les connaît-ils et les respecte-t-ils lui aussi ? Apparement oui, vu les collaborations qu'il entreprend. À une époque où tant de rappeurs d'une certaine génération n'hadèrent plus vraiment à la nouvelle vague du Hip-Hop, Method Man s'avance et prouve à quel point il est investi dans la culture...

Si le rappeur a du nommer les artistes qu'il préfère en ce moment, selon lui cela ne s'arrête pas là et la liste est longue, mais difficile de tout lire dans une seule interview !