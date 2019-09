6ix9ine : pour sa protection, il va complètement changer de visage !

6ix9ine va bénéficier de la protection de la justice...

Les temps sont durs pour le rappeur Tekashi 6ix9ine ! Après trois jours de procès extrêmement intenses, l'artiste de 23 ans qu'on appelle désormais "Snitch9ine" (surnommé grosse poucave par le rappeur YG) est devenu la risée de tous les USA et du monde entier...

Balancer les frères, ça n'est pas bon ! Rappelez-vous, le rappeur qui a été arrêté il y a tout juste un an a décidé de devenir officiellement "témoin coopérant" de la justice américaine, tournant complètement le dos à son gang : les Gangsta Bloods. Dans un premier temps, 6ix9ine a clairement énuméré ses fonctions au sein des gangs. Il devait ramener de l'argent et il avait surtout un rôle de transfert et de racket (trafic d'argent, d'objets coûteux mais surtout d'armes). Néanmoins, le rappeur le plus extravagant et le plus coloré du rap game américain s'est quand même placé au rang de victime... Aussi, vous n'avez pas pu passer à côté ! Il a balancé plusieurs noms des membres des Nine Trey (le gang le plus dangereux et le plus violent des Gangsta Bloods) dont l'un des boss ! 6ix9ine fait aussi plonger avec lui le rappeur Trippie Redd et l'un des membres des Dipset : Jim Jones ! Mais le plus incroyable, tenez-vous bien... Cardi B serait également une membre active des Bloods selon Tekashi. Si 6ix9ine brûle, le monde doit brûler avec lui...

Trois jours de procès riches en émotions et en informations... qui peuvent coûter très cher à 6ix9ine. La rumeur dit que les Gangsta Bloods veulent sa peau et attentent avec impatience sa sortie de prison... Sa famille aussi serait cruellement en danger ! Pour l'heure, la justice a donc accepté de lui octroyer "la protection du témoin". Daniel Hernandez de son vrai nom va donc être surveillé par les forces judiciaires pour éviter d'éventuelle violence sur sa personne. Les autorités offriront donc un relookage à 6ix9ine : la suppression de ses tatouages au visage et une nouvelle coupe de cheveux !

Pour rappel, le rappeur de 23 ans a décidé de coopérer avec la justice pour ne plus risquer la perpétuité. Grâce à ses confessions, certaines de ses charges sont supprimées et il pourrait revoir la lumière du jour dans le courant 2020.