Vald : nouvelles précisions sur son album !

"Ce monde est cruel" a déjà beaucoup de succès...

Il y a à peine quelques jours, Vald révélait la date de sortie officielle de son nouvelle album déjà annoncé depuis un petit moment. Intitulé "Ce monde est cruel", l'opus verra le jour le 11 octobre prochain, et le moins que l'on puisse dire est qu'il est extrêmement attendu par les supporters de l'artiste.

Si l'on sait que le projet est disponible en quatre versions différentes (illimitées) en précommande, il se pourrait bien qu'une bonne partie soit déjà écoulée ! Sur une publication de l'artiste, on peut lire : "Edition bonus limitée épuisée, sortie officielle le 11 octobre. Incroyable, vous êtes chauds, merci, plus que trois semaines avant la sortie. Ce monde est cruel". Les résultats sont beaux, et Vald remercie son public qui a déjà répondu plus que présent au rendez-vous. 12 000 exemplaires vendus en préco physique en quelques jours, il faut dire que le rappeur a frappé fort et rapidement.

Au passage, on remarque sur la publication que l'artiste en profite pour révéler les quatre covers différentes (pour les quatre éditions) que l'on attendait. La cover officielle déjà révélée est en fait tout simplement dupliquée en fonction des couleurs des versions : rouge, bleu, vert, violet.

On vous laisse découvrir la publication du rappeur ci-dessous en attendant de pouvoir écouter son opus dans son intégralité. Même s'il faut encore un petit peu patienter, le résultat s'annonce lourd !