Zola été libéré !

Fin du cauchemar pour le rappeur...

On vous en avait parlé il y a deux jours maintenant, Zola était incarcéré aux Etats-Unis. S'il était parti, probablement pour enregistrer un nouveau clip, l'artiste a donc connu une sale mésaventure, comme l'a rapporté l'un de ses proches sur ses réseaux sociaux. C'est par le service d'immigration américain qu'il s'est fait arrêté et placé derrière les barreaux pendant plus de 72h, sans vraiment savoir ce qui allait se passer pour lui.

Zola a été arrêté par des responsables de l'ICE et est actuellement détenu dans une prison pour étrangers, je n'ai pas pu savoir où il se trouve depuis trois jours. Le gouvernement des Etats-Unis le retenait là sans lui dire aucune information sur le moment où il serait libéré !!! S'il vous plaît, comprenez que c'est un traitement très injuste ! Et en passant, FUCK le président des Etats-Unis".

Alors que les supporters de Zola commençait sérieusement à s'inquiéter, ce dernier a mis fin à cette tourmente via une storie publiée sur ses réseaux sociaux : "Merci pour vos messages la fafa ! Y'a plus d'soucis à se faire".

Hyper détendu, cette phrase nous montre bien que le rappeur n'est pas trop dans de mauvais draps. Pourtant, il ne donne pas plus de détails sur l'événement. On ne sait pas pourquoi et dans quelles circonstances il s'est fait stopper... Restez bien à l'affût, peut-être l'artiste se décidera t-il à nous donner des détails ces prochains jours ?

En attendant, Zola a l'air de profiter pleinement de sa liberté retrouvée. C'est en effet une vidéo de lui-même, fumant tranquillement dans un endroit calme qui semble être une salle de bain, qu'il a décidé de publier. Quoi qu'il en soit, cette histoire aura fait beaucoup de bruit !