Kanye West domine le classement Forbes des rappeurs les plus riches

Selon le magazine Forbes, Kanye West est le rappeur le mieux payé de l'année.

Kanye West domine le game. Forbes le désigne rappeur le plus riche de l’année 2019. Il devance Jay-Z, Drake et Diddy.

On le sait, chaque année le magazine Forbes sort le classement des rappeurs qui ont empoché le pactole sur une certaine période. Et cette année, c’est Ye qui s’est imposé. Il est devenu le number one du number one : le rappeur le mieux payé de l’année. Sa fortune ? 150 millions de dollars.

En vrai c’est assez inédit ! En 2018, il occupait la 3ème place. Normalement, Jay-Z et Diddy étaient toujours en tête. Mais 2019 a été synonyme de renouveau apparemment.

Après, si on analyse bien, ces résultats sont totalement justifiés. Pour ceux qui l’ignorent encore, celui qui vient de s'offrir un ranch à 14 millions de dollars, a sa marque de vêtement : Yeezy. Et elle cartonne. Le chiffre d’affaire de cette année est estimé à 1,5 milliard de dollars. Pour vous donner une idée, ça correspond à la moitié des recettes des Air Jordan de Nike. C'est ouf quoi.

Découvrez le reste du classement :

1) Kanye West ($150 million)

2) Jay-Z ($81 million)

3) Drake ($75 million)

4) Diddy ($70 million)

5) Travis Scott ($58 million)

6) Eminem ($50 million)

7) DJ Khaled ($40 million)

8) Kendrick Lamar ($38.5 million)

9) Migos ($36 million)

10) Childish Gambino ($35 million)

11) J. Cole ($31 million)

12) Nicki Minaj ($29 million)

13) Cardi B ($28 million)

14) Swizz Beatz ($23 million)

15) Meek Mill ($21 million)

16) Birdman ($20 million)

17) Future ($19.5 million)

18) Nas ($19 million)

19) Wiz Khalifa ($18.5 million)

20) Pitbull ($18 million)