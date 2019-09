Mary J. Blige : elle lance le #BadBitchFall !

Mary J. Blige est ultra hot sur Instagram ! Une petit tacle à Megan Thee Stallion...

Vous allez être très surpris ! La chanteuse américaine, Mary J. Blige très connue aux Etats-Unis notamment dans les années 90 avec l'apogée du R'n'B, a surpris tout le monde en postant une photo ... ultra hot sur son compte Instagram. Attention les yeux !

La rappeuse et chanteuse de 48 ans s'est fait mondialement connaitre dans le monde du hip-hop notamment grâce à de gros classiques comme "Family Affair" ou encore "Be Without You". Et aujourd'hui, elle ne souhaite pas être mise de côté pour des artistes plus jeunes ! Mary J. Blige est l'une des seules artistes américaines à se vanter d'être aujourd'hui autant respectée dans l'industrie musicale : elle est et restera une icône de la musique black américaine. Elle a inspiré les rappeuses d'aujourd'hui comme Megan Thee Stallion, Nicki Minaj (...) Mais ça ne lui suffit pas...

Fraichement arrivée sur le réseau Insta en 2016, elle poste régulièrement des photos de ses morceaux, de ses meilleurs looks et de ses concerts mais mercredi dernier (mercredi 18 septembre)... La Queen du R'n'B américain a tué le game Instagram avec une seule photo :

Mais comment est-ce possible d'être aussi sexy à 48 ans ?! Cette photo postée mercredi sur son compte Instagram a véritablement fait le buzz sur la Toile avec son maillot léopard et sa wig blonde sauvage. Elle ajoute même une très belle métaphore à cette photo de lionne : "Goodbye #HotGirlSummer. Hello #BadBitchFall" qui se traduit par "Au revoir #LesSexyFillesDeLEté. Bonjour #AuxPétassesDeL'Automne".

Selon le magazine HipHop DX, cette petite punchline saisonnière serait en vérité un gros tacle à Megan Thee Stallion et à son titre "Hot Summer Girl" en featuring avec la retraitée (ou pas) Nicki Minaj... Une pique à la nouvelle génération de rappeuse donc. Sur Twitter, beaucoup de fans accusent d'ailleurs Megan de beaucoup s'inspirer de Mary...