6ix9ine : il balance de nouvelles informations capitales devant le juge !

Tekashi ou l'ennemi numéro 1 des Gangta Bloods ?

Nous y sommes arrivés. Le procès des Gangsta Bloods s'est ouvert mardi dans la journée du mardi 17 septembre et va s'étale sur plusieurs jours. Le rappeur de 23 ans, Tekhasi 6ix9ine avait annoncé, par le biais de ses avocats, changer de camp et devenir officiellement "témoin coopérant" pour balancer tout ce qu'il sait sur son gang.

Le rappeur le plus extravagant des US s'était fait arrêter en novembre dernier pour trafic de drogues et de racket. Entretemps, 6ix9ine a accepté de devenir celui qui balancerait les dessous de son gang pour sortir plus vite de prison. Considéré désormais comme un traitre par les plus gros gangsters de New York mais aussi par les rappeurs américains, Tekashi est en train de se faire pas mal d'ennemis...

Daniel Hernandez de son vrai nom, a décidé d'assumer tout d'abord ses torts, en expliquant avoir eu un rôle dans les transferts illégaux de drogues, d'argent et d'armes. Mais il considère à avoir été forcé par ses confrères des Bloods. Avec le juge chargé de l'affaire, ils sont revenus sur la très mystérieuse histoire d'agression de 6ix9ine. Il s'était fait voler des bijoux et une liasse de billets. Aussi, fait absolument incroyable ! '"Poucashi" ou "Snit9ine" a balancé une information qui a fait bouillir les médias américains : Trippie Redd aurait fait partie d'un gang pendant plusieurs années... Le rappeur n'était même pas impliqué dans les conflits d'intérêts des Bloods face à la justice.

Mais ça n'est pas tout ! Hier (mercredi 18 septembre), le procès des membres des Gangsta Bloods a continué et de nouvelles informations nous ont été apportées... 6ix9ine avait été interrogé sur deux fusillades en 2018, ce dernier avait été harcelé dans un restaurant et son ex-manager l'a défendu. Pour rappel, l'ex manager de 6ix9ine, nommé Jordan est condamné à 15 ans de prison après des "poucaveries" de 6ix9ine. Aussi, Tekashi voulait performer dans une salle du Texas, mais son manager n'avait pas tcheké d'abord avec le personnel de Rap-A-Lot Records qui considère que l'Etat du Texas est leur territoire. 6ix9ine a donc perdu une très belle somme d'argent et c'est précisément à ce moment-là que les tensions ont explosé entre son manager (puisqu'il n'avait pas vérifié les conditions de sa potentielle performance au Texas) et les membres des Bloods : c'est donc la raison pour laquelle la relation entre 6ix9ine et son gang est devenue très froide...

6ix9ine est aujourd'hui la vedette du gouvernement car il balance énormément d'informations pour faire avancer les enquêtes. En échange de ces communiqués, certaines accusations sur 6ix9ine seront passées en sourdine. On supprime les accusations de viol et violence conjugale sur la mère de sa fille et on supprime également la présence d'une vidéo très sombre où simule un acte sexuel sur une fillette de 13 ans.