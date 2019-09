Booba-Kaaris : l'octogone aura bien lieu le 30 novembre à Genève

C'est enfin confirmé. Booba et Kaaris s'affronteront en Suisse le 30 novembre prochain.

Après une annulation, des contretemps, c'est enfin acté ! L'octogone aura lieu le 30 novembre prochain à Genève en Suisse. C’est Booba qui vient de l’annoncer.

Booba l’avait affirmé en interview récemment, pour lui hors de question que le combat soit annulé. Une parole est une parole. Et on peut le dire : ENFIN ! Cet octogone aura bien lieu. On attendait cette confirmation depuis si longtemps. Il faut dire que ça n’a pas été facile. Des mois et des mois de négociations. Il a fallu mettre d’accord Booba et Kaaris, mais aussi l’Etat Suisse, la SCH, et la fédération de MMA. Une vraie galère.

Mais maintenant c’est bon ! On prend son agenda, et on va jusqu’au 30 novembre. Vous notez : OCTOGONE.

C’est B20 qui annoncé la nouvelle sur son Instagram.

Par contre, vous allez être déçus. Très très déçus même. Aucune place ne sera mise en vente. C’est pas une vanne. Les spectateurs n’ont pas le droit d’être dans la salle. Pourquoi ? Le risque de débordements est beaucoup trop important. Seuls quelques privilégiés triés sur le volet pourront être présent et voir le combat en direct de chez direct.

