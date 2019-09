Eminem : 50 Cent affirme qu'il travaille bien sur son album !

Les rumeurs deviennent réalité...

On vous en parlait il y a quelques jours, de nombreuses rumeurs concernant l'arrivée d'un nouvel album d'Eminem prennent de plus en plus de place sur les réseaux sociaux. Mercredi 11 septembre, un mystérieux téléchargement sur la page YouTube de l'artiste avait bousculé tous les réseaux sociaux : une piste audio de Kenny G qui ressemble à du smooth jazz avec comme légende : "PhilipJones16" et "THE REAL SLIM SHADY".

Si le lancement de "Revival" en 2017 avait débuté de la même manière, la question s'était posée inévitablement. Une préparation du terrain pour un nouvel album ? C'est lors d'une interview que 50 Cent accordait à la radio Real 92.3 basée à Los Angeles que ce dernier a confirmé les rumeurs. Slim Shady est bien en studio actuellement, et il travaille probablement sur un nouveau projet avec son pote 50 Cent sur certains titres. Un beau programme.

Eminem lui aurait envoyé un morceau sur lequel ils poseront ensemble, et le rappeur de Détroit bosse sur de nouvelles choses... Pour rappel, leur dernière collaboration remonte au mois de juillet dernier sur l'album d'Ed Sheeran (le morceau "Remember the Name").

Nous ne savons pas encore s'il s'agit d'un album ou d'un autre projet mais une chose est sûre, c'est que quelque chose se trame, et ça s'annonce lourd.

Plus d'un an après "Kamikaze", un nouvel opus verra sûrement le jour. Pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations. Il faudra donc faire preuve d'un petit peut de patiente !