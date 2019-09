Mac Miller : ses millions de dollars partent dans les poches de ...

Le rappeur a laissé des millions de dollars derrière lui.

Cela fait un peu plus d'un an que le très regretté rappeur Mac Miller est décédé des suites d'une overdose à 26 ans seulement. L'artiste avait une grosse dépendance aux drogues dures. Le soir de son décès, il avait commandé à son dealer un antidouleur encore plus puissant que ce qu'il avait l'habitude de consommer.

La semaine dernière, rappelez-vous, on vous avait balancé en exclusivité sur Generations le nom du dealer de drogue de Miller mais aussi les sombres détails de son décès... Le rappeur from Pennsylvanie s'était laissé tenter par une drogue 50 fois plus puissante et dangereuse que l'héroine : la fentanyl. Cette drogue fait trembler les autorités américaines car elle a eu raison de plusieurs jeunes qui ont souhaité la tester.

Une fin tragique pour l'artiste qui laisse derrière lui des souvenirs, des pépites musicales et une belle somme d'argent pour ses proches. Selon le média américain TMZ, le rappeur Mac Miller laisse derrière lui une fortune s'élevant à 11.3 millions de dollars. Cette somme d'argent sere partagé entre la famille du défunt et ses amis proches.

Selon les documents juridiques partagés par TMZ, la famille Miller possède déjà plus de 5 millions de dollars d'actifs sans compter des comptes bancaires. Dans le testament de Mac Miller, les instructions sont précises. Les objets de valeur et les affaires de la star seront donnés à ses meilleures amies y compris la guitare fétiche de Miller d'une valeur de 5000 euros. L'un de ses potes recevra également une vingtaine de bijoux d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Un autre recevra ses vêtements de marques et ses appareils électroniques tels que la télévision, son ordinateur et son IPad.

De beaux cadeaux... Mais à quel prix ? La famille et les amis de Mac Miller sont encore en larmes face à ce drame. Son père s'était d'ailleurs exprimé sur l'arrestation du dealer de son fils. Emu, toujours dévasté, il avait insulté violemment cet homme. Le procès débutera le 11 octobre prochain.