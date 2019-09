Pone a créé un album uniquement avec ses yeux !

"Kate & Me" disponible partout...

"Kate and Me", c'est le nom du nouvel album de Pone (ex membre et fondateur du groupe anthologique de Marseille, la Fonky Family). Si l'on sait que l'artiste est gravement malade (maladie de charcot) depuis plusieurs années, et aujourdh'ui tétraplégique, il a relevé un défi pour le moins spéctaculaire. C'est entièrement avec ses yeux que Pone a composé son nouvel album !

S'il ne peut plus ni bouger, ni parler, c'est avec l'aide d'un système informatique que l'artiste communique et continue d'exercer sa passion : la musique. Ce sont donc 11 titres qu'il propose, au plus grand plaisir de ses supporters. C'est grâce à sa force d'esprit et à son courage que Pone est en mesure de nous proposer un nouvel opus, et pas des moindres. Au programme, on y retrouve même un titre qui dire 29 minutes, intitulé "Loin de tout ça". Un beau challenge relevé.

Le plus de cette démarche, c'est que tous les bénéfices récoltés avec l'album seront reversés à son association : "La SLA pour les nuls" qui a pour but d'aider les patients à poser un diagnostic sur leurs éventuelles maladies, et à les accompagner durant leur traversée.

Le diagnostic SLA est relativement complexe à établir, c’est un parcours médical qui peut s’avérer déroutant pour nombreux d’entre nous. (...) Pas de panique, rien n’est insurmontable, il va falloir faire face, mais j’y reviendrai. Je me permets un petit aparté pour signaler le manque de formation en psychologie dans le cursus médical pour annoncer ce genre de pathologie, qui peut être vécue comme une sentence. De ce point de départ peuvent découler de multiples façons de vivre la maladie, d’où l’importance cruciale de se pencher sur le sujet."

Pour écouter l'intégralité de l'album, ça se passe par ici !